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В Крыму рассказали о плане спасения Украины

Константинов: планом спасения Украины может стать референдум и смена власти

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Планом спасения Украины может стать проведение референдума на Украине по смене власти и внесения изменений в конституцию государства. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Планом спасения Украины может стать референдум», — отметил он.

По словам Константинова, в ходе референдума необходимо предложить жителям Украины сменить нацистскую власть и выбрать форму государственного правления.

Также важно, по словам главы парламента Крыма, установить важнейшие принципы существования новой Украины, такие как защита русского языка и свобода вероисповедания.

Упомянутые вещи, добавил Константинов, должны лечь в основу конституционности будущей Украины.

Кроме того, крымский политик отметил, что Украина должна будет признать вхождение новых регионов в состав России.

14 ноября Зеленский рассказал, что на следующей неделе представит новый «план действий». Документ будет состоять из 10 пунктов, в том числе посвященных безопасности и производству вооружений.

16 октября Зеленский впервые публично представил свой «план победы», выступив в Верховной раде. Инициатива состоит из пяти пунктов. Первый подразумевает приглашение Киева в НАТО до завершения конфликта с Россией. Второй — снятие ограничений на удары по РФ и продолжение «операций» на ее территории. В него же входят требования расширить возможности использования дронов и ракет ВСУ, допустить Украину к разведданным партнеров, а также «совместное с партнерами поражение российской авиации».

Ранее Блинкен рассказал о работе над выполнением «плана победы» Зеленского.

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