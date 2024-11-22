Юрист объяснила, как действительно сэкономить в «черную пятницу»

В период «черной пятницы» важно отключить эмоции и отказаться от ненужных спонтанных покупок, чтобы действительно сэкономить. Об этом kp.ru рассказала юрист, член правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Диана Сорк.

По ее словам, чтобы заставить покупателей приобретать больше товаров, продавцы прибегают к различным уловкам. В частности, играют на желании людей не упустить выгоду.

«Для того чтобы еще больше подстегнуть эти эмоции, делаются заявления о скоротечности акции: «только в эти три дня» или «только на этой неделе», «количество товаров ограничено». На самом же деле «черная пятница» — далеко не единственный шанс купить что-то по сниженной цене. Закончится ноябрьская распродажа — начнется предновогодняя. А потом будут еще и посленовогодние, и весенние», — сказала Сорк.

Желающим купить вещи на распродажах юрист посоветовала заранее составить список необходимых вещей и сравнивать цены на товары со скидками с теми, которые были до начала «черной пятницы».

Ведущий консультант по информационной безопасности компании R-Vision Карэн Багдасарян до этого рассказал «Газете.Ru», что с приближением «черной пятницы» (29 ноября) активизируются не только продавцы и покупатели, но и мошенники, стремящиеся воспользоваться доверчивостью людей. В это время возрастает риск столкнуться со злоумышленниками, которые могут воспользоваться праздничной атмосферой, чтобы получить личные данные или украсть деньги в мессенджерах.

Ранее ВТБ назвал главные схемы мошенничества в «черную пятницу».