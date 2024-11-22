Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Юрист объяснила, как действительно сэкономить в «черную пятницу»

Юрист Сорк: перед покупками в «черную пятницу» нужно составить список вещей

close
Depositphotos

В период «черной пятницы» важно отключить эмоции и отказаться от ненужных спонтанных покупок, чтобы действительно сэкономить. Об этом kp.ru рассказала юрист, член правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Диана Сорк.

По ее словам, чтобы заставить покупателей приобретать больше товаров, продавцы прибегают к различным уловкам. В частности, играют на желании людей не упустить выгоду.

«Для того чтобы еще больше подстегнуть эти эмоции, делаются заявления о скоротечности акции: «только в эти три дня» или «только на этой неделе», «количество товаров ограничено». На самом же деле «черная пятница» — далеко не единственный шанс купить что-то по сниженной цене. Закончится ноябрьская распродажа — начнется предновогодняя. А потом будут еще и посленовогодние, и весенние», — сказала Сорк.

Желающим купить вещи на распродажах юрист посоветовала заранее составить список необходимых вещей и сравнивать цены на товары со скидками с теми, которые были до начала «черной пятницы».

Ведущий консультант по информационной безопасности компании R-Vision Карэн Багдасарян до этого рассказал «Газете.Ru», что с приближением «черной пятницы» (29 ноября) активизируются не только продавцы и покупатели, но и мошенники, стремящиеся воспользоваться доверчивостью людей. В это время возрастает риск столкнуться со злоумышленниками, которые могут воспользоваться праздничной атмосферой, чтобы получить личные данные или украсть деньги в мессенджерах.

Ранее ВТБ назвал главные схемы мошенничества в «черную пятницу».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами