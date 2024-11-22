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ВТБ назвал главные схемы мошенничества в «черную пятницу»

ВТБ выявил три схемы мошенничества в «черную пятницу»

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Shutterstock

ВТБ выявил три мошеннические схемы, связанные с распродажами и «черной пятницей». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя банка.

Первая мошенническая схема заключается в создании фиктивных сайтов популярных брендов, где мошенники предлагают товары с большими скидками. Когда пользователи переходят на эти сайты и пытаются приобрести товары, злоумышленники получают доступ к данным их банковских карт.

Также мошенники рассылают фальшивые рекламные предложения и ссылки на предзаказ товаров со скидкой. В этом случае тоже можно получить доступ к банковским картам и счетам клиентов. В итоге товары либо не доставляются, либо оказываются поддельными.

Третья схема связана с объявлениями о суперскидках в мессенджерах и закрытых чатах. Потенциальным покупателям предлагается скачать вредоносный АРК-файл, замаскированный под приложение для промокодов. После его установки преступники получают доступ к паролям и банковским счетам.

Старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов советует гражданам прибегать только к официальным сайтам и не переходить по подозрительным ссылкам. В случае, если данные уже введены, нужно срочно связаться с банком для блокировки карт и счетов.

Ранее сообщалось, что челябинская пенсионерка испугалась выдуманных мошенников и отдала 1,7 млн рублей настоящим.

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