Россиян предупредили об активизации мошенников во время «черной пятницы»

С приближением «черной пятницы» (29 ноября) активизируются не только продавцы и покупатели, но и мошенники, стремящиеся воспользоваться доверчивостью людей. В это время возрастает риск столкнуться со злоумышленниками, которые могут воспользоваться праздничной атмосферой, чтобы получить личные данные или украсть деньги в мессенджерах, рассказал «Газете.Ru» Карэн Багдасарян, ведущий консультант по информационной безопасности компании R-Vision.

«В последнее время набирает популярность мошенничество, связанное с рассылкой поддельных сообщений в мессенджерах от имени представителей брендов. Злоумышленники внимательно следят за комментариями в Telegram под публикациями компаний, чтобы написать тем, кто активно интересуется информацией в официальном канале», — объяснил он.

Первым шагом мошенники создают поддельный аккаунт, который имитирует стиль и оформление бренда, чтобы ввести пользователей в заблуждение. Например, на фотографии они размещают логотип компании, а в описании аккаунта представляются менеджерами по работе с клиентами.

Затем они отправляют сообщения, в которых якобы отвечают на вопросы о продукте и предлагают свои услуги. Например, злоумышленники могут обещать дополнительные скидки при оплате товара по номеру карты или же предлагают оформить подарочный сертификат через них, утверждая, что на сайте это сделать сложнее и дольше, а через менеджера — проще.

«Существует также схема, при которой мошенники отслеживают комментарии под постами брендов и смотрят, каких товаров нет в наличии. Затем они, представляясь якобы менеджерами этой компании, предлагают эксклюзивно приобрести товар, якобы доставленный со склада. Пользователю отправляют фишинговую ссылку для оплаты или даже просят перевести деньги по счету. В результате человек не получает товар и теряет деньги», — отметил эксперт.

Кроме того, мошенники могут отправлять сообщения о том, что пользователь выиграл приз в розыгрыше, организованном известным магазином. Для получения приза требуется оплатить комиссию или налог, но после оплаты, конечно же, никакого приза не поступает.

Чтобы защитить себя и своих близких от мошенничества в мессенджерах, необходимо следовать нескольким рекомендациям. Во-первых, не переходите по незнакомым ссылкам и не переводите деньги по запросу в мессенджерах: если вы хотите что-то приобрести в период скидок — оформляйте покупку только на официальном сайте бренда. Если требуется предоплата, убедитесь, что это действительно официальный магазин. Кроме того, никогда не вводите свои данные на неизвестных сайтах.

«Избегайте перехода по подозрительным ссылкам и не переводите деньги по запросу в личных сообщениях. Если вы хотите приобрести товар по акции или со скидкой, обязательно делайте покупки на официальном сайте бренда. Если для оформления покупки требуется предварительная оплата, убедитесь, что это действительно официальный магазин. Кроме того, никогда не предоставляйте свои личные данные на незнакомых сайтах. Не стоит доверять незнакомым людям и якобы брендам без предварительной оценки их репутации. Безопасность в интернете — это залог защиты личных данных и финансовой безопасности», — резюмировал он.

Ранее выяснилось, что большинство москвичей не доверяют распродажам во время «черной пятницы».