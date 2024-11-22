Москвичка выиграла 100 млн рублей, пойдя за медом

Жительница Москвы Екатерина выиграла в моментальной лотерее 100 млн рублей. Об этом сообщили РИА Новости в «Столото».

Она рассказала, что после работы зашла в ТЦ и купила три билета, причем первые два оказались с небольшими выигрышами.

«Третий билет начала стирать с бонусов, приговаривая: «Столотоша», ну давай, не подведи, скоро день рождения». Увидела первые 5 миллионов! Уже была в приятном шоке. Продолжая стирать оставшиеся поля, мои глаза постепенно округлялись с ростом суммы. Как и хотела, сделала себе суперский подарок на день рождения! » — цитирует женщину «Столото».

По ее словам, перед покупкой лотерейных билетов она обращает внимание на числа в их номерах, носит наклейку на телефоне в виде золотой птички, а также «на растущую луну для привлечения богатства» раскладывает монеты по углам квартиры.

До этого сообщалось, что только 6% опрошенных россиян заявили, что они или их знакомые выигрывали крупные суммы денег или дорогие призы в лотерее.

Ранее мужчина выиграл в лотерею $100 тысяч благодаря билету, который достался ему бесплатно.