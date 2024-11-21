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Стало известно, сколько россиян выигрывали крупные призы в лотерею

«Сравни.ру»: 6% россиян признали, что они или знакомые крупно выиграли в лотерее

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Depositphotos

Только 6% опрошенных россиян сообщили, что они или их знакомые выигрывали крупные суммы денег или дорогие призы в лотерее. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Сравни.ру».

Большинство опрошенных (60%) рассказали, что им или их близким доводилось выигрывать небольшие денежные призы и подарки.

Практически каждый пятый (22%) респондент верит в возможность крупного выигрыша — квартиры или автомобиля. Около трети (37%) россиян считают, что выиграть в лотерею невозможно. Остальные уверены, что можно получить только какой-то небольшой подарок.

В этом году сразу пять жителей одного из российских регионов выиграли крупную сумму в лотерею. Все счастливцы оказались из Тюменской области. Каждый выиграл по одному миллиону рублей. Они приобрели билеты в почтовых отделениях своего региона всего по 100 рублей за штуку.

Ранее мошенники украли у россиян более 30 млн рублей с помощью розыгрыша призов.

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