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Мужчина выиграл в лотерею $100 тысяч благодаря билету, который достался ему бесплатно

UPI: американец выиграл $100 тысяч благодаря бесплатному лотерейному билету

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Massachusetts State Lottery

В США мужчина выиграл в лотерею $100 тысяч благодаря билету, который достался ему бесплатно, пишет UPI.

В Массачусетсе Амро Элбехиси стал обладателем приза в размере $100 тысяч благодаря выигрышному лотерейному билету, полученному бесплатно в ходе рекламной акции. Представители лотереи сообщили, что акция проводилась в течение всего октября.

Элбехиси успешно угадал все пять выигрышных номеров — 3-5-9-17-19 — в розыгрыше, состоявшемся 21 октября. По словам американца, он никогда не ожидал, что бесплатный билет принесет ему такую крупную сумму, и планирует использовать выигрыш для улучшения жизни своей семьи.

Ранее в США женщина выиграла лотерею, когда возвращалась домой после проигрыша в казино. По словам победительницы, выигранные деньги пойдут на оплату счетов и благотворительность, а остаток она положит на накопительный счет.

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