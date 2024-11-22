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Россиянам объяснили, как распознать электронное письмо от мошенников

Киберэксперт Моряков: письма от мошенников часто содержат грамматические ошибки

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Depositphotos

Руководитель группы спам-анализа «Почты Mail.ru» Дмитрий Моряков в беседе с РИАМО перечислил признаки, которые указывают на то, что электронное письмо прислано от мошенников.

«Обращайте внимание на само содержание писем. Мошеннические письма часто содержат грамматические ошибки, неестественный язык или общие обращения, такие как «Уважаемый клиент», вместо обращения по имени», — рассказал Моряков.

Он также посоветовал обращать внимание на отправителя. Если письмо пришло от известного бренда, необходимо сравнить его адрес с тем, который указан на официальном сайте компании.

Кроме того, эксперт рекомендует не открывать вложения и не переходить по ссылкам, поскольку они могут содержать вредоносное программное обеспечение.

Эксперт по информационной безопасности Тарас Татаринов до этого рассказал, как защититься от фишинга в соцсетях и электронной почте. По его словам, важно придерживаться правил нулевого доверия.

Фишинг остается одним из наиболее распространенных методов мошенничества. Злоумышленники создают сайты, имитирующие, к примеру, известные бренды, и пытаются выманить личные данные пользователей, такие как имена учетных записей, пароли и номера кредитных карт.

Ранее россиянам объяснили, как бороться с кибербуллингом.

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