Россиянам рассказали, как не стать жертвой фишинга в Telegram

Универсального рецепта защиты от фишинга в Telegram и на других площадках не существует, поэтому необходимо придерживаться правил нулевого доверия. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил эксперт по информационной безопасности Тарас Татаринов.

«Нужно как-то объяснить людям, которые хуже понимают в технике, что в интернете доверять никому нельзя, лишний раз нужно остановиться и подумать, не торопиться и не поддаваться эмоциям», — призвал специалист.

Он также отметил, что в мошеннических схемах участвуют команды профессионалов, среди которых технические эксперты, создающие вредоносные программы, а также психологи, подбирающие техники ввода пользователей в заблуждение.

Фишинг остается одним из наиболее распространенных методов мошенничества. Злоумышленники создают сайты, имитирующие, к примеру, известные бренды, и пытаются выманить личные данные пользователей, такие как имена учетных записей, пароли и номера кредитных карт.

До этого сообщалось, что перед началом сезона ноябрьских распродаж был зафиксирован рост попыток перенаправить пользователей на вредоносные ресурсы почти на треть. Динамика активности в маркетплейсах также возросла на 13%, хотя еще не достигла пиковых значений.

Ранее россиян призвали установить пароль на свои SIM-карты для защиты от мошенников.