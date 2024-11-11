Россиянам объяснили, как бороться с кибербуллингом

Кибербуллинг — форма психологического насилия в сети, он стал одной из самых серьезных проблем современного общества. Интернет позволяет агрессорам безнаказанно преследовать жертв, что приводит к их серьезным психологическим последствиям. В таких условиях использование анонимайзеров в электронной почте представляет собой один из методов, который может помочь жертвам кибербуллинга защитить себя и повысить безопасность общения, рассказала «Газете.Ru» Ксения Кокорева, руководитель команды информационной безопасности Почты Mail.

Сегодня использование специального инструмента, алиаса или анонимайзера, в электронной почте стало одним из тех методов, который способен помочь жертве кибербуллинга защитить себя самостоятельно.

«Анонимайзер способен обеспечить защиту и анонимность при отправке и получении электронных писем. Он скрывает настоящий адрес отправителя, тем самым делая его невидимым для злоумышленников. При этом не создается новый почтовый ящик — появляется только новый адрес, связанный с основным аккаунтом. Таким образом, все сообщения остаются в одном аккаунте, что позволяет маскировать свой основной адрес. Это существенно усложняет обидчикам возможность отслеживания жертвы и использования ее личной информации в своих интересах. Проще говоря, анонимайзер — это подменное имя электронного адреса (адрес-маскировка/приватный адрес)», — объяснила она.

Среди плюсов анонимайзера — вам не придется оставлять свои личные данные при регистрации, такие как имя, адрес или номер телефона, что позволит сохранить вашу анонимность. Кроме этого, алиас помогает позволяет скрыть личность при общении с другими пользователями, тем самым защищая от преследований.

«Платформы, использующие анонимайзеры, позволяют пользователям анонимно сообщать о случаях кибербуллинга, как в образовательных учреждениях, так и в корпоративных средах. Это может помочь администрации быстро реагировать на проблемы без страха возмездия со стороны агрессора», — сказала эксперт.

Анонимайзеры также часто предлагают функции, которые предотвращают отслеживание пользователями их активности, например, скрытие IP-адреса отправителя и добавление дополнительных уровней безопасности при отправке сообщений.

«Используя анонимный адрес, вы можете снизить риск столкновения с онлайн-угрозами, такими как фишинг, перехват информации или кибератаки. Кроме того, если какой-либо сайт будет взломан и произойдет утечка данных, ваш основной почтовый ящик останется под защитой, и мошенники и агрессоры не получат доступ к этой информации», — пояснила она.

Анонимный почтовый ящик нельзя взломать, так как он не имеет пароля и войти в него невозможно. Это обеспечивает полную безопасность вашей основной электронной почты и вашим данным.

«Алиас позволяет создать пространство, где пользователи могут получать информацию, советы и эмоциональную поддержку, не опасаясь осуждения. Это особенно важно для людей, которые могут стыдиться своего опыта или боятся реакции окружающих», — заявила Кокорева.

Основное преимущество алиаса почтового ящика заключается в том, что он способен обеспечить защиту личной информации и предложить безопасные способы для обсуждения и решения проблем пользователей. Однако пользователям важно помнить, что при выборе сервиса необходимо предпочтение только проверенным сервисам, разработанным крупными ИТ-корпорациями и зарекомендовавшим себя на рынке, резюмировала она.

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