В Петербурге полицейский избил задержанного вместо того, чтобы снять с него наручники

Суд назначил условное наказание сотруднику полиции, который без причины избил задержанного вместо того, чтобы снять у него наручники. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В ноябре 2023 года Виталий Васильев, инспектор мобильного взвода ОР ППСП ОМВД России по Пушкинскому району, прибыл в дежурную часть, чтобы снять наручники с задержанного, который провел в них уже продолжительное время, находясь в спецпомещении. Исполнить свою обязанность Васильев не спешил, зато превысил должностные полномочия.

Полицейский ударил потерпевшего правой рукой по лицу, взял его в захват за шею и ударил ногой в живот, а затем сделал подсечку под левую ногу, после чего жертва упала на пол и ударилась головой. Однако мужчина не остановился и вновь ударил задержанного. Его действия, как показала экспертиза, причинили потерпевшему легкий вред здоровья.

Васильев вину признал, суд также принял во внимание «многочисленные ведомственные и вневедомственные награды за безупречную службу, а также награды, в том числе «За возвращение Крыма», а кроме того — «аморальное поведение потерпевшего». Мужчину лишили свободы на два года условно с испытательным сроком и лишением права занимать должности на государственной службе сроком в течение трех лет.

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