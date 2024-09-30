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Полицейские напали на мужчину в инвалидном кресле и оказались под стражей

Во Французской Полинезии полицейские избивали инвалида на улице и попали на видео

Французских полицейских взяли под стражу за нападение на инвалида, передает Actu17.

Инцидент произошел 27 сентября в неблагополучном районе столицы Французской Полинезии Папеэте. Местный житель, наблюдавший за сценой полицейского насилия из окна жилого дома, снял произошедшее на видео, которое вызвало возмущение пользователей соцсетей и дошло до Верховного комиссара Франции на Таити. Тот заявил, что «реакция государства на такое поведение [правоохранителей] должна быть жесткой».

На кадрах с места происшествия видно, как четверо полицейских окружили мужчину, сидевшего в инвалидной коляске. Один из сотрудников полиции повалил его на землю, а когда потерпевшему удалось сесть, нанес ему сильный удар по лицу, отчего инвалид, не проявлявший признаков агрессии, вновь упал.

Личности полицейских, причастных к нападению, установили и отстранили их от работы, все они были немедленно взяты под стражу.

«Я не знаю, что предшествовало видео, но это в любом случае не может оправдать эти действия», — отмечает прокурор Французской Полинезии.

Ранее российский полицейский без причины избил в магазине покупателя и получил условный срок.

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