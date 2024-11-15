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Психолог назвал способ избавиться от синдрома самозванца

Психолог Хакимов призвал не сравнивать свою жизнь с историями успеха в соцсетях

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Antonio Guillem/Shutterstock/FOTODOM

Чтобы избавиться от синдрома самозванца (склонности занижать свой уровень навыков и профессионализма), важно перестать сравнивать себя с другими. Особенно это касается социальных сетей, где то и дело мелькают истории успеха. Такой совет в интервью РИАМО дал специалист Московской службы психологической помощи столичного департамента труда и социальной защиты населения Денис Хакимов.

«Во-первых, к ним нужно относиться осторожно, поскольку далеко не все они правдивы. А, во-вторых, у всех свои способности и ресурсы. Старайтесь быть собой и в своем «формате», а не подражать кому бы то ни было», — сказал Хакимов.

Также он посоветовал попросить у близких или коллег обратную связь. Специалист выразил уверенность, что найдется множество качеств и компетенций, о которых вряд ли бы сказали самозванцу, находящемуся не на своем месте.

До этого Хакимов отмечал, что синдром самозванца зачастую формируется еще в детстве. По его словам, чрезмерные требования родителей к ребенку порой сводят на нет здоровое и постепенное его развитие.

Бизнес-психолог Ольга Никитина-Кузякова в свою очередь обратила внимание, что синдром самозванца часто встречается у амбициозных людей, которые могли бы без труда преодолевать трудности, если бы справились с внутренним состоянием.

Ранее психолог раскрыла, что часто мешает людям зарабатывать больше.

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