Россияне назвали самые эффективные методы борьбы с осенней хандрой

Россияне назвали домашний уют, котов и ароматные напитки главными лекарствами от осенней хандры, показал опрос, проведенный Аналитическим центром «АльфаСтрахование». «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

49% россиян признались, что поздней осенью чаще, чем в другое время года, пребывают в подавленном состоянии. 63% назвали самым грустным месяцем в году ноябрь. Большинство опрошенных связывают свое плохое настроение с недостатком солнечного света (55%), холодами (22%), а также ожиданием затяжной зимы (19%). При этом 13% видят надежду на хорошее настроение в приближающихся новогодних праздниках, которые сопряжены с радостной суетой, покупкой подарков и встречами с семьей и друзьями.

Главными симптомами осенней хандры россияне назвали отсутствие энергии (29%), апатию (24%), повышенную сонливость (19%), снижение мотивации (13%), повышение аппетита (8%), мигрени (3%), боли в суставах (1%). Ряд опрошенных отметили, что осенью испытывают повышенную агрессию.

40% россиян спасаются от осенней хандры в атмосфере домашнего уюта. Самым лучшим средством от плохого настроения 51% опрошенных назвали хороший фильм или сериал в компании домочадцев. 28% начинают чаще готовить и печь. 13% играют в любимые компьютерные игры.

Каждый третий опрошенный назвал неотъемлемым атрибутом домашнего уюта теплый плед и пижаму. 24% опрошенных считают, что особыми терапевтическими свойствами обладают домашние питомцы, особенно коты. 16% предпочитают одинокие прогулки с собаками. Еще 18% не представляют себе этот сложный период без чашки горячего ароматного кофе. А 9% проводят вечера с книгами или рисуют. 8% занимаются рукоделием. 6% поднимают настроение настольными играми и кроссвордами. 5% стараются взять отпуск, сменить картинку и устроить информационный детокс, чтобы поднять настроение.

28% опрошенных хотя бы раз обращались к психологу, чтобы преодолеть подавленное состояние осенью. 11% отметили, что терапия дала результат. 57% вопрос с осенней хандрой пускают на самотек.

Ранее выяснилось, что на слабостях россиян фитнес-тренеры и нутрициологи зарабатывают 140 тысяч рублей в месяц.