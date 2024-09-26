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В России ужесточат наказание за вовлечение детей в совершение преступлений

Госдума приняла закон об ужесточении наказания за вовлечение детей в преступность

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Depositphotos

Госдума в первом чтении законопроект, ужесточающий наказание за вовлечение детей в совершение преступлений. Об этом сообщает ТАСС.

Так, часть вторую статьи 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления) и часть вторую статьи 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий) предлагается дополнить новым квалифицирующим признаком. В данные статьи хотят добавить пункт об использовании информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета, для вербовки детей.

В случае со статьей 150 УК РФ наказание будет достигать шести лет лишения свободы, со статьей 151 УК РФ — до четырех лет.

23 сентября правительство России поддержало законопроект о введении административного наказания за пропаганду движения чайлдфри — отказа от деторождения.

В документе указано, что за это собираются наказывать наравне с пропагандой нетрадиционных отношений и смены пола: штрафы для граждан составляют от 50 до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тыс. рублей.

Ранее в Госдуме пояснили, кто попадет под статью о «пропаганде чайлдфри».

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