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В Бельгии прошли обыски в квартире лидера партии «Русский союз Латвии»

Силовики Бельгии провели обыск в квартире лидера партии «Русский союз Латвии»

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Бельгийские правоохранительные органы провели обыск в квартире бывшего депутата Европарламента и лидера партии «Русский союз Латвии» Татьяны Жданок в Брюсселе. Об этом сообщил Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Обыск прошел по запросу Латвии.

Как пишет журналист Алексей Стефанов в своем Telegram-канале, бельгийские силовики во время оперативных действий обнаружили пионерские открытки, советские значки, конфеты с президентом РФ Владимиром Путиным и приглашение от него на торжественный прием по случаю Дня народного единства от 2019 года.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в январе заявлял, что обвинение в отношении экс-депутата Европарламента от Латвии в шпионаже в пользу России является «охотой на ведьм».

В Латвии Жданок обвиняют в предательстве и сотрудничестве с ФСБ России. Национальное латвийское радио LRT сообщало, что лидер партии встречалась с сотрудниками ФСБ в Москве и Брюсселе, и в течение многих лет действовала как российский шпион.

Ранее Еврокомиссия призвала своих сотрудников остерегаться шпионов.

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