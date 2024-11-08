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Еврокомиссия призвала своих сотрудников остерегаться шпионов

Politico: чиновники Еврокомиссии получили письмо об угрозе шпионажа в Брюсселе

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Еврокомиссия  (ЕК) призвала своих сотрудников остерегаться шпионов, чиновники получили электронное письмо, в котором говорилось об угрозе шпионажа в  Брюсселе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на письмо ЕК.

В нем подчеркивается, что Брюссель является «одним из крупнейших в мире шпионских центров», в городе действуют сотни сотрудников разведки, которые «нацелены на Еврокомиссию».

В письме подчеркивается, что любой сотрудник может стать «мишенью», независимо от его статуса. По данным бельгийских сотрудников службы безопасности, 10-20% дипломатов в ряде посольств являются сотрудниками разведки, а каждый пятый китайский журналист подозревается в работе на спецслужбы.

В сентябре глава ЦРУ Билл Бернс и глава британской внешней разведки МИ-6 Ричард Мур заявили о «беспрецедентных» угрозах, с которыми США и Великобритания сталкиваются со стороны России и Китая.

В публикации говорится, что спецслужбы «вместе противостоят России». В частности, идет работа по предотвращению деятельности, которую, по их мнению, российские спецслужбы ведут в Европе.

Ранее экс-агент американской разведки рассказал об особенностях вербовки шпионов в СССР.

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