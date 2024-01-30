Размер текста
А
А
А

В Кремле прокомментировали обвинения в отношении депутата Жданок

Песков назвал «охотой на ведьм» обвинения Жданок в шпионаже

close
100%
MGIMO360 TV/YouTube

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал обвинения депутата Европарламента от Латвии Татьяны Жданок в шпионаже в пользу России.

По словам пресс-секретаря российского президента, обвинение Жданок в шпионаже является «охотой на ведьм».

«Это охота на ведьм. Помните, был маккартизм в США. Это то же самое. Мы это осуждаем решительно. Это не соответствует никаким идеалам, так называемым идеалам демократии, которые доминируют в Европе», — пояснил Песков.

До этого национальное латвийское радио LRT сообщало, что депутата Европарламента и сопредседателя партии «Русский союз Латвии» Татьяну Жданок обвиняют в шпионаже в пользу России. По информации радиостанции, Жданок встречалась с сотрудниками ФСБ в Москве и Брюсселе, и в течение многих лет действовала как российский шпион.

Также Кипрский суд отказал в экстрадиции россиянина Артура Петрова по запросу США.

Ранее россиянин получил срок за шпионаж в пользу Украины.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами