В Кремле прокомментировали обвинения в отношении депутата Жданок

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал обвинения депутата Европарламента от Латвии Татьяны Жданок в шпионаже в пользу России.

По словам пресс-секретаря российского президента, обвинение Жданок в шпионаже является «охотой на ведьм».

«Это охота на ведьм. Помните, был маккартизм в США. Это то же самое. Мы это осуждаем решительно. Это не соответствует никаким идеалам, так называемым идеалам демократии, которые доминируют в Европе», — пояснил Песков.

До этого национальное латвийское радио LRT сообщало, что депутата Европарламента и сопредседателя партии «Русский союз Латвии» Татьяну Жданок обвиняют в шпионаже в пользу России. По информации радиостанции, Жданок встречалась с сотрудниками ФСБ в Москве и Брюсселе, и в течение многих лет действовала как российский шпион.

Также Кипрский суд отказал в экстрадиции россиянина Артура Петрова по запросу США.

Ранее россиянин получил срок за шпионаж в пользу Украины.