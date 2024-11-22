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В Киеве снесут памятник автору романа «Как закалялась сталь»

Горсовет Киева разрешил снести памятник писателю Николаю Островскому

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wek.kiev.ua

Городской совет Киева разрешил полностью демонтировать 27 памятников и других символов, связанных с историей Советского Союза и России, в частности памятник советскому писателю Николаю Островскому и монограмму вензеля императора Александра III на воротах городской больницы. Об этом сообщили на сайте горсовета.

Власти отметили, что 27 объектов уберут полностью, а еще на 20 нужно извлечь отдельные элементы композиции или изменить текст.

К настоящему моменту в Киеве убрали уже 117 объектов и элементов, связанных с СССР и Россией, а 87 объектов (12 из которых имеют охранный статус) еще не демонтировали.

Николай Островский — уроженец Волынской губернии Российской Империи, ныне эта территория является частью Украины. Автор знаменитого романа «Как закалялась сталь». В нем, в частности. отражены события гражданской войны на Украине, немецкой оккупации Харькова, интервенции Антанты и др.

До этого неизвестные оставили надпись «Пушкин вечен, а вы — нет» на постаменте памятника русскому поэту Александру Пушкину, который был снесен несколько дней назад в Кривом Роге Днепропетровской области Украины.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

Ранее на Украине провели акцию с сожжением портретов русских писателей.

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