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В Краснодарском крае планируют ввести правила поведения на горнолыжных склонах

«ПГ»: в Краснодарском крае могут ввести правила поведения на горнолыжных склонах

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Belovodchenko Anton/Shutterstock/FOTODOM

В Краснодарском крае планируют ввести единые правила поведения катающихся на горнолыжных трассах и канатных дорогах и ответственность за их несоблюдение. Об этом «Парламентской газете» сообщили в администрации региона.

Нововведение направлено на обеспечение безопасности туристов. Его разработку ведут совместно с горнолыжными курортами «Газпром Поляна», «Красная Поляна» и «Роза Хутор».

«Мы планируем создать единый реестр лиц, в отношении которых когда-либо применяли меры ответственности. Это важно, чтобы ограничить их присутствие на горнолыжных курортах, а также распределить бремя ответственности между управляющими компаниями и туристами», — рассказали в правительстве Краснодарского края.

Данные правила могут закрепить на федеральном уровне, соответствующий законопроект внесут в Госдуму после обсуждения и доработки инициативы с Минэкономразвития.

В МТС Travel «Газете.Ru» до этого рассказали, что самым дешевым направлением для горнолыжного отдыха сейчас является комплекс «Аджигардак» на Южном Урале. Забронировать жилье в близлежащем городе Аша можно в среднем за 2,5 тыс. рублей в сутки.

Ранее сообщалось, что отель «Корпоративный Центр Сбербанка» признали лучшим горнолыжным курортом на Юге России.

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