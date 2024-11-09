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Названы самые дешевые горнолыжные курорты России

МТС Travel: самым дешевым горнолыжным курортом стал «Аджигардак» на Урале

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nikolpetr/Shutterstock/FOTODOM

Самым дешевым направлением для горнолыжного отдыха сейчас является комплекс «Аджигардак» на Южном Урале. Забронировать жилье в близлежащем городе Аша можно в среднем за 2,5 тыс. рублей в сутки. Об этом «Газете.Ru» рассказали в МТС Travel.

Аша сохраняет позиции наиболее доступного на протяжении всей зимы: как в начале сезона, в декабре, так и в пиковые новогодние даты и после праздников, отмечают аналитики. На курорте есть 14 трасс разных уровней сложности, площадки для внетрассового катания, сноуборд-парк, трасса для беговых лыж и спуск для тюбингов.

На втором месте в рейтинге бюджетных направлений с горнолыжными курортами зимой находится Адыгея и комплекс «Лаго-Наки». Средняя стоимость проживания вблизи комплекса в сезон составляет в среднем 4,2 тыс. рублей за ночь. Трассы подойдут как новичкам, так и опытным горнолыжникам и сноубордистам. Сезон катания начинается в середине декабря. Также в «Лаго-Наки» есть термальные источники.

Топ-3 направлений замыкает город Белокуриха в Алтайском крае с одноименным горнолыжным комплексом. Бронь жилья на сутки зимой обойдется в среднем в 6,3 тыс. рублей. В Белокурихе работают пять горнолыжных курортов — «Благодать», «Мишина гора», «Яковка», «Шаманка» и «Лесная сказка», также есть отдельная трасса у санатория «Россия». Сезон открывается в начале декабря.

Ценник на горнолыжных курортах ближнего зарубежья не сильно отличается от российского. Внимание стоит обратить на «Амирсой» в Узбекистане, «Шахдаг» в Азербайджане и «Шымбулак» в Казахстане.

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