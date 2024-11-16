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Отель «Корпоративный Центр Сбербанка» признали лучшим горнолыжным курортом на Юге России

Отель «Корпоративный центр Сбербанка» стал лауреатом премии «Горы России»

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Корпоративный центр

Отель «Корпоративный центр Сбербанка» в поселке Эсто-Садок в Красной Поляне стал лауреатом премии «Горы России», сообщает пресс-служба банка.

Отель Сбера второй год подряд выиграл в номинации «Лучший горнолыжный курорт в Южном федеральном округе».

Национальная премия «Горы России», организатором которой выступает АНО «Центр развития горнолыжной индустрии и туристических территорий», проводится в целях развития горнолыжного туризма в России и продвижения культуры активного отдыха в горах.

Также курорт Сбера «Манжерок» назвали лучшим горнолыжным курортом для семейного отдыха, а отель курорта выиграл звание лучшего горнолыжного отеля страны. По итогам национальной премии «Горы России» алтайский курорт становится лидером на протяжении 3 лет.

Победителей премии выбирают методом народного онлайн-голосования на официальном сайте.

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