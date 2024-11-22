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Врач ответила, может ли хождение зимой без шапки привести к выпадению волос

Врач Галлямова: хождение зимой без шапки может грозить выпадением волос

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Andrey Arkusha/Global Look Press

Хождение зимой без шапки напрямую не приводит к выпадению волос. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-дерматолог, трихолог Юлия Галлямова.

Однако она отметила, что в этом случае человек может переохладить голову, что приведет к спазму сосудов на волосистой части головы и ухудшит питание волосяных фолликулов. По словам врача, это грозит замедлением роста волос и их выпадением, если переохлаждение происходит на регулярной основе. Галлямова добавила, что время, в течение которого можно находиться на улице без шапки, определяется индивидуально.

«У кого-то хорошие защитные силы организма, большой потенциал в волосяном фолликуле, он не среагирует даже при сильном охлаждении, а кому-то достаточно погулять на улице один-два раза для того, чтобы волосы восприняли это как стресс. Все очень индивидуально», — сказала она.

Врач-невролог «СМ-Клиника» Юлия Валуйская в разговоре с «Газета.Ru» предупредила, что в осенне-зимний период голову и уши следует укрывать от холода и ветра, так как в противном случае есть риск поражения лицевого нерва и паралича мимической мускулатуры.

Ранее парикмахер дала советы, которые помогут сохранить прическу под шапкой.

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