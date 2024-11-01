Парикмахер дала советы, которые помогут сохранить прическу под шапкой

Обладательницам объемной прически стоит зачесать уложенные волосы на другой пробор, прежде чем надеть шапку, чтобы не испортить укладку. Об этом «Москве 24» рассказала парикмахер, стилист Лилия Левина.

Кроме того, она рекомендует наносить пудру для волос или сухой шампунь на прикорневую зону, чтобы удержать объем. По ее словам, можно также сделать укладку щипцами гофре.

«Прежде чем создавать прикорневой объем щипцами гофре, надо помыть волосы, а потом максимально хорошо их высушить, — во влажном состоянии они более уязвимы. Работать инструментом необходимо очень быстро, не держать его на прическе. И не советую нагревать щипцы до температуры выше 200 градусов», — уточнила Левина.

Стилист добавила, что в салоне можно сделать перманентный прикорневой объем, который будет держаться от трех до шести месяцев.

Парикмахер Анастасия Жаворонкова до этого говорила, что сушить волосы феном нужно комфортным воздухом по направлению их роста — от корней к кончикам, перед этим лучше дать им немного подсохнуть естественным путем. По ее словам, держать фен нужно на расстоянии 15-20 см.

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