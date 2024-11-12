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Паралич лица грозит тем, кто ходит без шапки осенью и зимой

Врач Валуйская: паралич мимической мускулатуры грозит тем, кто ходит без шапки

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Depositphotos

В осенне-зимний период можно наблюдать нестабильную погоду: то холодно и сыро, то ветрено и дождливо, то морозно и ясно. В любом случае, голову и уши следует укрывать от холода и ветра, так как в противном случае есть риск поражения лицевого нерва и паралича мимической мускулатуры. Об этом в разговоре с «Газета.Ru» предупредила врач-невролог «СМ-Клиника» Юлия Валуйская.

По ее словам, нередко на фоне переохлаждения в височно-нижнечелюстной области может произойти воспаление, из-за чего пациент может испытать сильную боль. А холодовая ишемия конечных ветвей лицевого нерва может привести к ослаблению и, как следствие, параличу мимической мускулатуры.

«Если вы заметили внезапно возникшую асимметрию лица, то нужно немедленно обратиться к врачу, лучше в приемное отделение дежурной больницы, для исключения нарушения мозгового кровообращения методом компьютерной томографии, так как такой симптом характерен и для инсульта. Если этот диагноз не подтвердится, то, в зависимости от сопутствующих заболеваний, пациент с невритом лицевого нерва проходит лечение либо в круглосуточном стационаре, либо в дневном стационаре, либо амбулаторно», — рассказала невролог.

Она отметила, что лечение периферического поражения лицевого нерва обязательно должно начинаться с глюкокортикостероидов в адекватных дозах, которые подбирает лечащий невролог.

«Если возникла боль в лице, тогда нужно сначала оценить характер боли (воспалительная или нейропатическая), далее принимать решение о назначении лечения, которое может кардинально отличаться. И это также делает грамотный специалист неврологического профиля», — добавила врач.

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