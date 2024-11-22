В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве начнутся морозы до -9°C

Температура ночью в Москве с понедельника и как минимум до середины следующей недели будет опускаться до -9°C, днем похолодает до -4°C, а в Подмосковье — до -6°C. Об этом в интервью РИА Новости заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в понедельник в столичном регионе ожидается усиление антициклонального режима, ночью при малооблачной погоде будет выхолаживание подстилающей поверхности и слабый ветер.

Вильфанд добавил, что подобная погода в Москве и Подмосковье продлится по крайней мере до середины следующей недели.

До этого синоптик Александр Ильин заявил, что резкое похолодание ожидается в Московском регионе с пятницы, 22 ноября, оно произойдет из-за перемещения циклона.

По его словам, температура воздуха ночью 22 ноября в Подмосковье может достигнуть отрицательных значений, из-за чего на дорогах может появиться гололед. Метеоролог добавил, что атмосферное давление в этот день поднимется до 745 мм ртутного столба, в субботу, 23 ноября, понизится до 740 мм.

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