Локомотив грузового поезда врезался в спецмашину в Хабаровском крае

В Хабаровском крае локомотив грузового поезда врезался в машину для железнодорожных работ. Об этом сообщили в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По данным ведомства, инцидент случился утром 21 ноября 2024 года на 227-м км 2-го пикета станции Дакка в Ванинском районе. Грузовой поезд столкнулся с выправочно-подбивочно-отделочной машиной. В инциденте никто не пострадал. Размер ущерба и обстоятельства происшествия устанавливаются.

В связи со случившимся следователи организовали доследственную проверку по признакам статьи «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

Накануне в Подмосковье пригородный поезд столкнулся с экскаватором на железнодорожном переезде. Экскаватор выехал на железнодорожный переезд перед движущимся пригородным поездом №6601, который следовал из Монино в Москву-Ярославскую. Машинист поезда экстренно затормозил, однако расстояние оказалось недостаточным, чтобы избежать столкновения.

Ранее кабина горящего грузовика рухнула на рельсы под Петербургом.