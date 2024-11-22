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Беседка-курилка раздавила насмерть молодую девушку во время урагана в Подмосковье

Mash: в деревне Гривно беседка раздавила насмерть девушку во время урагана

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Подмосковье во время урагана беседка-курилка раздавила насмерть 22-летнюю сотрудницу Ozon. Об этом пишет Mash.

По данным канала, все случилось на территории промышленного парка компании в деревне Гривно под Подольском. Девушка умерла еще до приезда скорой помощи. Прокуратура Московской области начала проверку обстоятельств трагедии.

О погибшей известно, что они приехала в Подмосковье на заработки из Башкирии.

В самой столице во время урагана накануне пострадали три мужчины и одна женщина при падении деревьев. Вечером 21 ноября минимум восемь человек обратились за медицинской помощью после урагана.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждал, что порывы ветра в столичном регионе могут достигать 20 м/с.

Такая погода в столице была обусловлена тем, что город оказался в теплом секторе циклона — зоне между двумя фронтами, пояснил синоптик. Обычно это связано с тем, что между теплым и холодным фронтом происходят изменения в метеоусловиях, что и приводит к ухудшению погоды.

Ранее «Роскосмос» показал фото шторма в Москве из космоса.

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