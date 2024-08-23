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В России решили заняться обувью и одеждой для заключенных

«Ведомости»: Минюст займется бытовым обеспечением в местах лишения свободы

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Минюст разработал проект закона о совершенствовании материально-бытового обеспечения лиц в пенитенциарных учреждениях. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Министерство намерено контролировать нормы вещевого довольствия и правила использования одежды и обуви. Предлагается внести изменения в Уголовно-исполнительный кодекс и закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».

По ч. 4 статьи 99 УИК, осужденные обязаны возмещать стоимость питания, одежды, коммунальных услуг и индивидуальных средств гигиены за счет своей зарплаты или пенсии, за исключением специального питания и одежды. У тех, кто не трудится, расходы удерживаются с лицевых счетов.

Расчет производится ежемесячно. В пояснительной записке к новому законопроекту указывается, что непонятен порядок обеспечения, если у осужденного нет средств.

Авторы инициативы предлагают при недостатке средств на лицевом счете заключенного взимать задолженность в последующие месяцы до полного погашения.

Также предлагается прописать в законе, что осужденные должны получать одежду и обувь «по сезону», соответствующую размерам и полу, а также индивидуальные средства гигиены, включая мыло, зубную щетку и пасту, туалетную бумагу и одноразовые бритвы для мужчин.

Минюст планирует уточнить понятие «специальное питание», которое может включать лечебное питание, а также молоко и витамины для осужденных, работающих в условиях вредного труда.

Закон начали разрабатывать после аудита Счетной палаты, проведенного в 2022 году, который оценивал эффективность использования бюджетных средств ФСИН на закупки в сфере вещевого обеспечения за 2018-2020 годы.

Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева рассказала, что часто возникают проблемы с наличием обуви по сезону. Она привела в пример ситуацию, когда человек был арестован летом и ближайшей зимой ему понадобится теплая обувь.

Адвокат Александр Бурчук поддерживает мнение Меркачевой о проблемах с обеспечением обувью, но выступает против вычитания ее стоимости из зарплат и пенсий. Он отметил, что большинство заключенных в СИЗО находятся в своей одежде.

Ранее в югорском пансионате прошла проверка сообщений об издевательствах над стариками,

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