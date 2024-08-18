Двое заключенных попытались сбежать из тюрьмы, переодевшись в женщин

Двое опасных преступников-мужчин, содержащихся в исправительном учреждении в Форталезе (Бразилия), попытались совершить дерзкий побег, переодевшись женщинами и просто выйдя на улицу в часы посещений.

В Бразилии двое опасных преступников попытались совершить побег, переодевшись в женское. Об этом пишет Oddity Central.

Члены преступной группировки Франсиско Атила да Силва и Карлос Антонио да Силва Оливейра попали за решетку за торговлю наркотиками, грабежи и прочие тяжкие преступления. Они отбывали срок в исправительном учреждении в Форталезе, когда решились на побег.

В один из дней массового посещения заключенные надели парики из длинных волос, розовые юбки и белые футболки, под которыми спрятали накладки, имитирующие женскую грудь, и смешались с толпой. После окончания свидания они вместе с женщинами, пришедшими навестить своих близких, попытались выйти за ворота тюрьмы, но были остановлены.

Сейчас правоохранители выясняют, как заключенные добыли женскую одежду и не помогали ли им в этом другие люди. Последним может грозить реальный срок до двух лет за соучастие в побеге. Нынешние сроки заключения неудачливых беглецов также могут значительно увеличиться.

Ранее мужчина сбежал из-под стражи, поменявшись удостоверением личности с другим заключенным.