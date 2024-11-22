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Суд отклонил жалобу комика Руслана Белого на отказ в снятии статуса иноагента

Мосгорсуд признал законным отказ в снятии статуса иноагента с Руслана Белого

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Алексей Киселёв/Vk.com/ruslanbeliy_vk

Московский городской суд рассмотрел жалобу комика Руслана Белого (признан в РФ иностранным агентом) на отказ в снятии статуса иноагента и признал решение законным. Об этом сообщил РИА Новости один из участников процесса.

Белый попал в реестр иностранных агентов 1 сентября 2023 года и сейчас проживает в Испании. Комик обжаловал решение в Замоскворецком суде, но получил отказ в удовлетворении иска, поэтому подал жалобу в Мосгорсуд.

На прошлой неделе Мосгорсуд вынес решение по «иноагентскому» штрафу, который оспорил Белый. Суд решил оставить постановление без изменения, а жалобу Белого — без удовлетворения.

До этого Таганский райсуд признал комика виновным в нарушении административной статьи из-за отсутствия плашки иностранного агента в посте на платформе «Дзен» от 12 сентября 2023 года. Белый в этом посте рекламировал канал об инвестициях, после публикация была удалена, но нарушение успели зафиксировать.

Ранее актеру Анатолию Белому (признан в РФ иностранным агентом) вновь отказали в снятии статуса иноагента.

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