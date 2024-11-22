Москвичам рассказали о погоде в пятницу

В Москве в пятницу ожидаются облачная погода, слабый дождь, гололедица и температура до +2°C. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

По информации метеорологов, днем температура в столице составит от 0°C до +2°C, а в ночь на четверг она может опуститься до -1°C.

Ветер в Москве ожидается южный, скоростью 7-12 м/с, местами с порывами до 17 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура воздуха составит от -2°C до +3°C.

Согласно прогнозу главного специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, на неделе с 18 ноября в Москве ожидается «сложная погода» — столица будет находиться в теплом секторе одного из атлантических циклонов. Метеоролог также заявляла, что в столичном регионе, по прогнозам экспертов, положительная погодная аномалия продержится до марта 2025 года. По ее словам, в целом зимний сезон практически наверняка окажется теплым с наибольшим количеством осадков в январе.

Ранее синоптики рассказали, какая погода будет в Новый год в Москве и Подмосковье.