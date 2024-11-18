Москвичам пообещали «сложную» погоду на этой неделе

На неделе с 18 ноября в Москве ожидается «сложная погода», столица будет находиться в теплом секторе одного из атлантических циклонов. Об этом «Москве 24» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, в этот период ожидаются дожди, ночью — мокрый снег. При этом температура воздуха, в том числе ночная, до середины недели будет положительной. 18 и 20 ноября в городе днем прогнозируется +2...+5°C, возможен плотный ветер.

«С 21 ноября погоду будет определять следующий циклон с центром над Финским заливом. У нас будут ночью временами небольшие осадки, а вот днем будет много дождя, временами дождь», — продолжила Позднякова.

Ночная температура составит -1...+4°C, дневная — +2...+7°C. Синоптик уточнила, что порывы ветра достигнут 12–17 метров в секунду. К концу недели в столице ожидаются осадки от небольших до умеренных.

До этого Татьяна Позднякова сообщала, что минувшая ночь в Москве стала самой теплой за последние 80 лет. По ее словам, самая теплая ночь 17 ноября была в 1974 году, когда минимальная температура составила +5,0°C. А в 2024 году на ВДНХ минимальная температура воздуха составила +5,1°C.

Ранее синоптик раскрыла, когда в Москву придет метеорологическая зима.