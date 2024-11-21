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Москвичей предупредили о резком похолодании

Синоптик Ильин: резкое похолодание ожидается в Москве 22 ноября

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Илья Питалев/РИА Новости

Резкое похолодание ожидается в Московском регионе с пятницы, 22 ноября, оно произойдет из-за перемещения циклона. Об этом 360.ru рассказал синоптик Александр Ильин.

По его словам, температура воздуха ночью 22 ноября в Подмосковье может достигнуть отрицательных значений, из-за чего на дорогах может появиться гололед. Метеоролог добавил, что атмосферное давление в этот день поднимется до 745 мм ртутного столба, в субботу, 23 ноября — понизится до 740 мм.

«В пятницу вероятны порывы ветра до 17 метров в секунду, ночью начнется снег, налипания не избежать. Осадки до 5-10 мм, высота снежного покрова — до 8 см. А вот днем погода начнет успокаиваться, осадки уйдут на восток, но гололедица сохранится», — отметил Ильин.

В субботу также ожидается снег, высота сугробов может прибавить еще около 7 см. В воскресенье осадки не ожидаются.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд до этого говорил, что в четверг, 21 ноября, неблагоприятные погодные условия ожидаются в Центральной России, включая Москву, где порывы ветра могут достигать 20 м/с. Температура, однако, останется положительной, и общее состояние погоды будет отставать от климатических норм на 40-45 дней.

Ранее москвичам рассказали о погоде на Новый год.

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