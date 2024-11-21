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Суд взыскал с бывшего вице-губернатора Петербурга 2,685 млрд рублей в пользу Тимченко

С бывшего вице-губернатора Петербурга взыскали 2,6 млрд рублей в пользу Тимченко

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Виталий Аньков/РИА Новости

Суд постановил взыскать с бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Владимира Лавленцева 2,685 миллиарда рублей в пользу бизнесмена Геннадия Тимченко. Об этом сообщает ТАСС.

«Гражданский иск Тимченко удовлетворить частично. Взыскать с Лавленцева 2,685 млрд рублей», — сказано в приговоре Лавленцеву, который зачитала судья Олеся Менделеева.

В четверг Мещанский суд Москвы приговорил Лавленцева к 13 годам колонии за два эпизода особо крупной растраты и мошенничество в крупном размере. Другой фигурант дела, бывший генеральный директор ООО «СКА-Арена» Игорь Забиран, был приговорен к 7,5 года колонии. Кроме того, суд вынес решение, согласно которому Лавленцев должен выплатить штраф в размере 132,9 миллиона рублей, а Забиран — 54 миллиона рублей. В ходе судебных прений прокуратура запрашивала для Лавленцева 13 лет колонии, а для Забирана — восемь лет лишения свободы.

В июле 2023 года Мещанский районный суд города Москвы отправил под домашний арест Лавленцева. В отношении него было возбуждено уголовное дело по признакам нарушения ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество») и ч.4 ст.160 УК РФ («Присвоение или растрата, совершенные организованной группой»).

Ранее суд приговорил фигуранта дела о хищении у матери экс-чиновника Минобороны.

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