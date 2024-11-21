Экс-вице-губернатора Петербурга приговорили к 13 годам колонии

Тверской суд Москвы приговорил бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева к 13 годам колонии и 132 млн рублей штрафа за растрату 3 млрд рублей из средств бюджета. Об этом сообщает РИА Новости.

Занимая пост вице-губернатора Санкт-Петербурга, Лавленцев ведал вопросами ЖКХ, благоустройства и энергетики.

Его соучастника, бывшего генерального директора «СКА Арены» Игоря Забирана суд осудил на 7,5 лет колонии со штрафом в 54 миллиона рублей. Забирана суд счел виновным в хищении около 600 миллионов рублей при исполнении проектов Фонда «Национальное культурное назначение».

До этого экс-главу Адмиралтейского района Петербурга Сергея Оверчука задержали по делу о взятке.

По данным следствия, в период с октября 2022 года по март 2024 года он был в сговоре с руководителем коммерческих организаций, который выполнял работы по благоустройству в районе. При выполнении госконтрактов бизнесмен передавал средства подозреваемому через его заместителя Игоря Комарова. Главе Адмиралтейского района в здании администрации было передано не менее 5% от общей стоимости сделки.

Ранее в Санкт-Петербурге замдиректора семейного центра заподозрили в педофилии.