Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-вице-губернатора Петербурга приговорили к 13 годам колонии

Суд в Москве осудил экс-вице-губернатора Петербурга Лавленцева на 13 лет

close
Виталий Аньков/РИА Новости

Тверской суд Москвы приговорил бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева к 13 годам колонии и 132 млн рублей штрафа за растрату 3 млрд рублей из средств бюджета. Об этом сообщает РИА Новости.

Занимая пост вице-губернатора Санкт-Петербурга, Лавленцев ведал вопросами ЖКХ, благоустройства и энергетики.

Его соучастника, бывшего генерального директора «СКА Арены» Игоря Забирана суд осудил на 7,5 лет колонии со штрафом в 54 миллиона рублей. Забирана суд счел виновным в хищении около 600 миллионов рублей при исполнении проектов Фонда «Национальное культурное назначение».

До этого экс-главу Адмиралтейского района Петербурга Сергея Оверчука задержали по делу о взятке.

По данным следствия, в период с октября 2022 года по март 2024 года он был в сговоре с руководителем коммерческих организаций, который выполнял работы по благоустройству в районе. При выполнении госконтрактов бизнесмен передавал средства подозреваемому через его заместителя Игоря Комарова. Главе Адмиралтейского района в здании администрации было передано не менее 5% от общей стоимости сделки.

Ранее в Санкт-Петербурге замдиректора семейного центра заподозрили в педофилии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами