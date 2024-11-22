Сенатор рассказал о потенциале северного берега Азовского моря

Побережье Азовского моря, которое в 2022 году стало внутренним морем России, имеет большой туристский потенциал. Об этом заявил сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона, передает РИА Новости.

«В новых регионах на азовском побережье примерно 2,5 тысячи объектов размещения, действовавших при Украине, из которых работали в этом году 700-800. У нас есть абсолютно нормальные объекты размещения, это гостиницы, санатории, дома отдыха, частные гостевые дома», — заявил Ворона на саммите Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма.

По словам сенатора, одной из его задач сейчас является легализация гостевых домов на побережье, построенных при Украине.

Ворона заявил, что для региона проект создания туристического кластера будет иметь то же значение, что и «Красная поляна» для Краснодарского края.

До этого губернатор Евгений Балицкий заявил, что качество жизни населения в Запорожской области изменилось в лучшую сторону.

Ранее сообщалось, что власти Запорожской области национализировали активы олигархов Украины.