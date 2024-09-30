Качество жизни людей в Запорожской области сильно изменилось за два года в составе Российской Федерации — возрождается туризм, строятся дороги и социальные объекты. Об этом заявил в интервью РИА Новости губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, сегодня местные жители уже не удивляются, что они могут получить все положенные им блага, пособия, выплаты, включая материнский капитал. Губернатор подчеркнул, что все положенные по законодательству России выплаты в Запорожской области осуществляются в полном объеме.

В регионе начала работать рекреационная зона, то есть базы отдыха, приезжают посетители. Зафиксирован и рост поступления налогов в бюджет. Благодаря этому у Запорожской области появились свободные деньги для строительства дорог, решения различных задач, заметил Балицкий.

Чиновник отметил, что к власти в целом местные жители расположены, поскольку они видят, что руководство региона во взаимодействии с федеральными ведомствами, администрацией президента России задействует все необходимые механизмы для того, чтобы их жизнь стала комфортней.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022 года.

Ранее сообщалось, что власти Запорожской области национализировали активы олигархов Украины.