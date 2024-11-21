В Москве девушка попала в больницу из-за упавшей на нее ветки дерева во время шторма

Девушка пострадала во время шторма в Москве. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел недалеко от станции метро «Измайловская». На 16-летнего подростка упала ветка дерева. Приехавшие на место специалисты госпитализировали россиянку, предположительно, у нее сотрясение мозга.

Как сообщает Life со ссылкой на Shot, всего от непогоды в столице пострадали минимум четыре человека. Так, дерево упало на женщину в Печатниках. В результате она травмировала руку. Пострадали также еще одна девушка и мужчина из Покровского-Стрешнево, который получил травму головы из-за падения дерева на крышу его машины.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупреждал москвичей о штормовом ветре, который в течение дня будет усиливаться и достигнет 17-22 м/с. По словам Тишковца, пик ветра придется на промежуток с 17:00 до 22:00.

Ранее «Роскосмос» показал фото шторма в Москве из космоса.