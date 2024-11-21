Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США раскритиковали ЕС за самообман в вопросе о российском газе

Bloomberg: Евросоюз обманул сам себя, пытаясь избавиться от российского газа

close
Максим Блинов/РИА Новости

Европейский союз обманывал сам себя, полагая, что преодолел зависимость от российского газа. Такое мнение выразил обозреватель агентства Bloomberg Хавьер Блас.

По его словам, несмотря на то что ЕС сумел снизить свою зависимость от российских энергоресурсов, объем закупок российского сжиженного природного газа (СПГ) все же увеличился. Согласно официальной статистике, Россия занимает третье место среди поставщиков углеводородов в Европу, уступая только Норвегии и США.

Блас также отметил, что после начала конфликта на Украине Евросоюз не был полностью откровенен относительно своего затруднительного положения. Например, удачные погодные условия сыграли свою роль, однако сейчас европейские политики продолжают обманывать себя по поводу будущих перспектив. Подобная политика привела к еще одной зиме с высокими ценами как на газ, так и на электроэнергию, что создает угрозу для энергоемких компаний региона.

Сегодня министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт удовлетворен поставками энергоресурсов из России и не собирается от них отказываться, поскольку не имеет более надежных и выгодных предложений.

Ранее был названы главные покупатели российского газа в Евросоюзе.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами