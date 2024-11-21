В США раскритиковали ЕС за самообман в вопросе о российском газе

Европейский союз обманывал сам себя, полагая, что преодолел зависимость от российского газа. Такое мнение выразил обозреватель агентства Bloomberg Хавьер Блас.

По его словам, несмотря на то что ЕС сумел снизить свою зависимость от российских энергоресурсов, объем закупок российского сжиженного природного газа (СПГ) все же увеличился. Согласно официальной статистике, Россия занимает третье место среди поставщиков углеводородов в Европу, уступая только Норвегии и США.

Блас также отметил, что после начала конфликта на Украине Евросоюз не был полностью откровенен относительно своего затруднительного положения. Например, удачные погодные условия сыграли свою роль, однако сейчас европейские политики продолжают обманывать себя по поводу будущих перспектив. Подобная политика привела к еще одной зиме с высокими ценами как на газ, так и на электроэнергию, что создает угрозу для энергоемких компаний региона.

Сегодня министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт удовлетворен поставками энергоресурсов из России и не собирается от них отказываться, поскольку не имеет более надежных и выгодных предложений.

Ранее был названы главные покупатели российского газа в Евросоюзе.