Семью с двумя детьми, отравившуюся газом в Петербурге, спасла соседка

В Петербурге семью с двумя детьми, которая отравилась газом в частном доме, спасла соседка. Об этом со ссылкой на ГУ МВД России по региону сообщает «Фонтанка».

По информации издания, в дом, где находилась семья, пришла соседка, которая должна была сидеть с детьми согласно договоренности с их родителями. Она обнаружила взрослых и двоих детей в возрасте двух и пяти лет «в состоянии смешанного сознания» и сразу же вызвала на место бригаду скорой помощи.

Сообщается, что в доме был открыт вентиль газового баллона. Газ распространился по всему дому из-за проблем с вентиляцией.

Инцидент произошел 21 ноября в частном доме, расположенном в садоводстве «Ленинградский аэропорт» на Аэродромной улице. Произошла утечка газа «пропан» из баллона, в результате чего отравление получили двое детей и их родители. Все они попали в больницу в состоянии средней тяжести.

Ранее двое взрослых и четверо детей отравились угарным газом в Нижегородской области.