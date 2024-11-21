Двое детей и их родители отравились газом во время утечки в петербургском частном доме

В Петербурге четыре человека пострадали от утечки газа в частном доме. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 21 ноября в частном доме, расположенном в садоводстве «Ленинградский аэропорт» на Аэродромной улице. Произошла утечка газа «пропан» из баллона, в результате чего отравление получили двое детей и их родители.

В состоянии средней степени тяжести госпитализировали 45-летнего мужчину и 33-летнюю женщину. Двоих детей также в среднетяжелом состоянии доставили в детскую больницу. По факту случившегося проводится проверка, детали и обстоятельства инцидента устанавливаются.

До этого двое взрослых и четверо детей отравились угарным газом в Нижегородской области. Предварительно, в помещении плохо работала вентиляция.

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