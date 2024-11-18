Двое взрослых и четверо детей отравились угарным газом в Нижегородской области

В Кстовском округе Нижегородской области двое взрослых и четверо детей госпитализированы с отравлением угарным газом. Об этом сообщается в Telegram-канале Ni Mash.

Инцидент произошел в деревне Новоликеево, из частного дома была госпитализирована многодетная семья. У 41-летнего мужчины, его 35-летней жены, двух сыновей 11 и 9 лет и дочерей 17 и 13 лет диагностировано отравление угарным газом.

По предварительной информации, в помещении плохо работала вентиляция. Подробности о состоянии пострадавших неизвестны, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Чулыме Новосибирской области маленький мальчик испугался пожара в доме и спрятался от огня в шкафу, спасти его не удалось. В момент возгорания в частном доме находились мужчина и двое его сыновей. Отец смог покинуть горящее помещение, трехлетнего мальчика спасли через окно пожарные, его четырехлетнего брата нашли во время тушения. По факту произошедшего региональный СК возбудил уголовное дело, причины возгорания устанавливаются.

Ранее мать и сын отравились угарным газом в Подмосковье.