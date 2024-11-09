Железнодорожники пригрозили властям Франции бессрочной забастовкой

Ведущие профсоюзы железнодорожников Франции пригрозили властям бессрочной забастовкой в знак протеста против реструктуризации компании грузоперевозок Fret SNCF. Об этом сообщает Le Monde.

О намерении организовать протесты объявили профсоюзы CGT-Cheminots, Unsa-Ferroviaire, Sud-Rail и CFDT-Cheminots. Первую забастовку планируется провести с 20 по 22 ноября. Вторая должна начаться 11 декабря, она будет бессрочной.

В публикации подчеркивается, что железнодорожники выступают против решения правительства Франции ликвидировать Fret SNCF. Компанию хотят разделить на две компании: Hexafret для транспортных перевозок и Technis для технического обслуживания локомотивов.

В конце октября забастовка уборщиков привела к скоплению гор мусора на улицах французского города Марселя.

Сотрудники частной компании Veolia по уборке мусора уже бастовали из-за разногласий с руководством. Они недовольны плохими условиями труда, в частности, недостаточным количеством персонала и оборудования. Из-за этого в некоторых районах города образовались целые горы мусора.

Ранее забастовки сотрудников Volkswagen и BMW начались в Германии.