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Улицы Марселя завалены мусором

Забастовка мусорщиков привела к горам отходов на улицах Марселя

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Benoit Tessier/Reuters

Забастовка уборщиков привела к скоплению гор мусора на улицах французского города Марселя. Об этом сообщает телеканал France 3.

Сотрудники частной компании Veolia по уборке мусора уже несколько дней бастуют из-за разногласий с руководством. Они недовольны плохими условиями труда, в частности, недостаточным количеством персонала и оборудования. Из-за этого в некоторых районах города образовались целые горы мусора.

Для того, чтобы отходы из-за переполненных урн перестали складывать прямо на тротуарах, мэрия Марселя вынуждена разместить на улицах большие мусорные контейнеры. При этом городские власти подчеркнули, что не могут вмешиваться в конфликты внутри частного предприятия.

Мусорщики заявили, что намерены продолжать забастовку до удовлетворения выдвинутых ими условий. Руководство Veolia согласилось принять представителей бастующих и начать с ними переговоры.

23 октября сообщалось, что на территории горы Тайшань в провинции Шаньдун Восточного Китая была замечена группа роботов-собак, вызвавшая интерес у туристов.

Ранее россиянин похитил мусорные контейнеры в одном городе, чтобы установить в другом.

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