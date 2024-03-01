Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Госдуму внесут законопроект для упрощения сбора валежника

В Думу внесут законопроект о закреплении правил сбора валежника в лесах

close
100%
Shutterstock/FOTODOM

Группа депутатов от ЛДПР внесет в Госдуму проект закона, который закрепит в Лесном кодексе правила сбора валежника. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на текст документа.

В сообщении уточнили, что россияне имеют право собирать для собственных нужд лесные ресурсы. При этом в Лесном кодексе нет определения понятия «валежник» и подробного правового регулирования процесса его заготовки и сбора.

В пояснительной записке обратили внимание, что из-за этих пробелов в законодательстве в регионах «исказили идею свободного сбора» лесного ресурса и ввели дополнительные условия при сборе валежника. Среди них: запрет на применение каких-либо инструментов, необходимость письменного сообщения о дате посещения леса, ограничение длины упавших веток до одного метра и другие. При нарушении этих правил жителям регионов грозит не только административная, но и уголовная ответственность.

До этого депутаты выступили против транспортного налога.

Ранее сообщалось, что в Госдуме отклонили идею возмещения ущерба по ОСАГО за упавшие на авто сосульки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами