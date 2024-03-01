В Госдуму внесут законопроект для упрощения сбора валежника

Группа депутатов от ЛДПР внесет в Госдуму проект закона, который закрепит в Лесном кодексе правила сбора валежника. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на текст документа.

В сообщении уточнили, что россияне имеют право собирать для собственных нужд лесные ресурсы. При этом в Лесном кодексе нет определения понятия «валежник» и подробного правового регулирования процесса его заготовки и сбора.

В пояснительной записке обратили внимание, что из-за этих пробелов в законодательстве в регионах «исказили идею свободного сбора» лесного ресурса и ввели дополнительные условия при сборе валежника. Среди них: запрет на применение каких-либо инструментов, необходимость письменного сообщения о дате посещения леса, ограничение длины упавших веток до одного метра и другие. При нарушении этих правил жителям регионов грозит не только административная, но и уголовная ответственность.

До этого депутаты выступили против транспортного налога.

Ранее сообщалось, что в Госдуме отклонили идею возмещения ущерба по ОСАГО за упавшие на авто сосульки.