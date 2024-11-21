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Посольство РФ осудило запрет на найм российских капитанов в Норвегии

Посольство назвало дискриминацией запрет на найм в Норвегии капитанов из России

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Depositphotos

Посольство России в Норвегии высказалось о запрете норвежских властей на трудоустройство российских капитанов на судах под норвежским флагом, назвав его дискриминацией на национальной почве. Заявление диппредставительства опубликовано в Telegram-канале.

«Рассматриваем эту меру как один из многочисленных шагов норвежских властей по вытеснению всего, связанного с Россией, из экономической, социальной и культурной жизни Норвегии. Квалифицируем это как вопиющую дискриминацию по национальному признаку», — говорится в сообщении посольства.

Кроме того, посольство подчеркнуло, что, прикрываясь лозунгами о национальной безопасности, власти Норвегии готовы рисковать безопасностью мореплавания, отказываясь от услуг опытных профессионалов.

14 октября российское посольство в Норвегии сообщило, что сократит дипломатический состав по требованию Осло. В составе консульского отдела останутся всего два дипломата. Представитель норвежского министерства иностранных дел Рагнхильд Халанн Сименстад заявила, что российские дипломаты не будут высланы из Норвегии.

Ранее сообщалось, что Норвегия потратит десятки миллионов на производство оружия для Украины.

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