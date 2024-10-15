В МИД Норвегии прокомментировали сокращение числа дипломатов в посольстве РФ

Несмотря на решение посольства РФ сократить дипломатический состав, российские дипломаты не будут высланы из Норвегии. Об этом представитель норвежского министерства иностранных дел Рагнхильд Халанн Сименстад заявила в интервью французскому агентству, передает РИА Новости.

14 октября российское посольство в Норвегии сообщило, что к 17 октября сократит дипломатический состав по требованию Осло. В составе консульского отдела останутся всего два дипломата.

Сименстад отметила, что Министерство иностранных дел Норвегии уже некоторое время ведет диалог с российской стороной по вопросу дипломатического присутствия в стране. По ее словам, речь о высылке дипломатов не идет.

Посольство Российской Федерации, в свою очередь, сообщило, что принимает меры для сохранения консульского приема по всем видам услуг. При этом будут сохранены все заявки граждан, которые планируют посетить консульский отдел в ближайшее время. Однако возможности отдела по организации выездных консульских приемов, индивидуальному обслуживанию на дому (для уязвимых групп населения) и расширению часов приема посетителей в предотпускной весенний период будут ограничены.

Ранее стало известно о намерении Норвегии построить забор на границе с Россией.