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Посольство России сократит число дипломатов в Норвегии

Посольство России в Норвегии сократит дипсостав по требованию Осло

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РИА «Новости»

Российское посольство в Норвегии сократит дипломатический состав по требованию Осло. Об этом в Telegram-канале сообщила дипмиссия РФ.

«В связи с требованием норвежской стороны сократить к 17 октября 2024 года дипломатический состав посольства в составе консульского отдела останутся всего два дипломата», — говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что принимают меры для сохранения консульского приема по всем видам услуг без отмены заявок граждан, планирующих в ближайшее время посетить консульский отдел. При этом возможности данного отдела по организации выездных консульских приемов, индивидуального обслуживания на дому (для уязвимых групп населения) и расширению часов приема посетителей в предотпускной весенний период будут ограничены.

Дипломаты призвали внимательно следить за сроком действия заграничных паспортов и заблаговременно подавать заявки на их обмен.

В дипмиссии также обратили внимание на то, что некоторые документы (например, доверенности) можно оформить у норвежского нотариуса не посещая консульский отдел. Кроме того, такие документы будут приниматься на территории России при условии проставления на их оригинале штампа «апостиль» в офисе губернатора. Перевод документов на русский язык и его нотариальное заверение может быть осуществлено в РФ.

В октябре сообщалось, что правительство Норвегии на фоне ужесточения правил для российских судов усилит меры безопасности в двух из трех портов страны, в которые разрешен заход рыболовным судам из России.

Ранее стало известно о намерении Норвегии построить забор на границе с Россией.

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