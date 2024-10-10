Норвегия потратит десятки миллионов на производство оружия для Украины

Правительство Норвегии направит 967 млн крон ($90 млн) на расширение производства вооружений для Украины. Об этом говорится в заявлении, распространенном минобороны страны, передает ТАСС.

«Ситуация в сфере безопасности создала <…> срочную потребность в материально-технических средствах для обеспечения обороны Украины», — отметил норвежский министр обороны Бьорн Арильд Грам.

Он уточнил, что представленная дорожная карта — это именно тот план, который поможет нарастить мощности норвежской оборонной промышленности. Планируется создать новую производственную линию для ракетных двигателей компании Nammo и одновременно увеличить производство в Норвегии гексамина, который является сырьем при создании взрывчатых веществ.

В конце сентября власти Норвегии стали рассматривать вариант строительства забора на границе с Россией. Об этом сообщила телерадиокомпания NRK со ссылкой на министра юстиции страны Эмили Мель.

Ранее Норвегия присоединилась к антибелорусским санкциям.